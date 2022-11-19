Twitter'da istifa dalgası büyüyor: Musk'tan açıklama

İlişkili Haberler Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına ültimatom: Ya kabul edin ya da işi bırakın

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından bu yana sular durulmuyor.



Twitter'daki çalkantılı döneme ilişkin, bir grup Demokrat Senatör soruşturma çağrısı yaptı.



Federal Ticaret Komisyonu'ndan, platformun tüketiciyi koruma yasalarını ya da veri güvenliği taahhütlerini ihlal edip etmediğinin soruşturulması istendi.



Komisyon, geçen hafta Twitter'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini açıklamış, "Hiçbir CEO ya da şirket hukukun üstünde değildir" denilmişti.



Beyaz Saray da Twitter'daki gelişmeler üzerine devreye girdi. Bir yetkili, Twitter'ın Amerikalıların internetteki verilerinin nasıl korunduğuna ilişkin açıklama yapması gerektiğini belirtti.

“YENİ POLİTİKA ERİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİLDİR”



Twitter’a yönelik iddialara ve tartışmalara sosyal medya hesabından yanıt veren Musk ise "Twitter’ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir." dedi.

Olumsuz-nefret tweetlerinin ve para kazanma özelliğinin kaldırılacağını söyleyen Musk, Twitter’a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir. Özel olarak aramadığınız sürece tweeti bulamayacaksınız. Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee görevlerine geri getirildi. Trump’ın kararı ise henüz verilmiş değil" ifadelerini kullandı.



TWİTTER'DA İSTİFA EDENLERİN SAYISI BİNİ GEÇTİ



Öte yandan şirketteki istifa dalgası da devam ediyor. Musk'ın şirketi satın almasından bu yana yaklaşık bin 200 kişinin istifa ettiği belirtildi.

Musk'ın Twitter'ı satın almasından önce şirkette 7 bin 500 çalışanın olduğu, bunların yüzde 50'sinin şirketin el değiştirmesi sonrası kovulduğu belirtiliyor. Dünkü istifaların ardından ise şirketteki çalışan sayısının 2 binlere kadar düştüğü bildirildi.

Musk, geçen gün çalışanlarına, "Ya yüksek yoğun ve uzun çalışma saatlerine alışın ya da işi bırakın çağrısı" yapmıştı. Bunun üzerine istifa dalgası başlamıştı.



Musk da çalışanların sisteme sabotaj yapma ihtimaline karşın Twitter binasına girişleri durdurmuştu. Pazartesiye kadar da çalışanların binaya giremeyeceği açıklandı.

Musk ayrıca istifa edenlere yönelik Twitter'dan “En iyileri kalıyor. O nedenle çok endişeli değilim” paylaşımı yaptı.