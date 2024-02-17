UAD, Refah'a yönelik yeni koruma taleplerini reddetti

Güney Afrika 12 Şubat tarihinde Refah'taki "tehlikeli durum" nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda ek tedbirler alınmasına yönelik talepte bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı, talebe yanıtında, Refah'taki "tehlikeli durumun" İsrail'in soykırım suçunu önlemek için "gücü dahilindeki tüm tedbirleri" almasını da içeren eski karara uyulmasını gerektirdiğini söyleyerek ek tedbir talebini reddetti.



Güney Afrika, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı dava açıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) en son güncellemesinde, insanların beklenen saldırı öncesinde "çaresiz, aç ve dehşete düşmüş" durumda olduğunu belirterek, Refah'taki durumun giderek daha vahim hale geldiğini söyledi.

YARDIM KAMYONLARI GAZZE'YE ULAŞMIYOR



OCHA, Gazze Şeridi'ne girmesine izin verilen yardım kamyonlarının sayısının geçtiğimiz hafta azaldığını, perşembe günü sadece 20 kamyonun geçişine izin verildiğini, 2 Şubat'tan 8 Şubat'a kadar günlük ortalama olan 133'ten keskin bir düşüş yaşandığını söyledi .



İsrail'in en hayati müttefiklerinden olan ABD de dahil olmak üzere ülkeler Refah'taki askeri operasyona açıkça karşı çıkıyor. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu konuda kararlılığını sürdürüyor.



ABD Başkanı Biden geçen hafta Netanyahu'ya, Refah'taki sivilleri korumaya yönelik "güvenilir ve uygulanabilir bir plan" olmadan saldırının ilerlememesi gerektiğini söylemişti.