UAEA denetçilerini İran'dan çekti

İran'ın, İsrail ile yaşanan ve ABD’nin de dahil olduğu 12 günlük savaşın ardından BM’nin nükleer denetim kurumu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) ile işbirliğini resmen durdurmasının ardından karşı hamle geldi.



UAEA'dan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler çalışanlarının Viyana'ya gitmek üzere Tahran'dan ayrıldığı belirtildi.



Ekibin, İsrail-İran savaşı sebebiyle güvenlik gerekçesiyle Tahran'dan ayrılamadığı vurgulandı.



UAEA direktörü Rafael Grossi ise, "İran'daki denetim faaliyetlerine en kısa sürede yeniden başlanması için İran'la görüşmemiz hayati önem taşıyor" açıklaması yaptı.



Tahran yönetimi, ABD ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini durdurma kararı almıştı.

