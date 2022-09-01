UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali’ne ulaştı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin, Rus ordusunun kontrolündeki Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne girdiği açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.09.2022 - 15:33

UAEA heyeti Zaporijya Nükleer Santrali’ne ulaştı

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Rus basınına göre, Zaporijya şehrinden çıkan Uluslararası Atom Enerjisi Başkanı Rafael Mariano Grossi öncülüğündeki heyeti taşıyan konvoy, Rus ordusunun kontrolündeki bölgeye girmek üzere Vasilyevka kontrol noktasından geçti.

Heyet incelemelerde bulunmak üzere Zaporijya Nükleer Santrali’ne ulaştı.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom da sosyal medya hesabı üzerinden, heyetin santrale girdiğine dair bilgi paylaştı.

Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor. Zaporijya Nükleer Santrali, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

AVRUPA'NIN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

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