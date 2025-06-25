UAEA: İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerini bilmiyoruz

ABD'nin fiilen dahil olup İran'ın nükleer tesislerini vurması sonrası İsrail ve İran arasında 12 gün süren savaşta ateşkes sağlandı.

Şimdi ise en büyük tartışma İran'ın nükleer programının durumu.



ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İran'ın nükleer kapasitesinin tamamen çökertildiğini iddia ederken Tahran yönetiminin tesislerdeki kritik materyalleri ABD saldırısı öncesi taşıdığı da öne sürülüyor.



Konuya ilişkin konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Tahran yönetiminin zenginleştirilmiş uranyum stokunun yerinin tespit edilemediğini bildirdi.



"HERHANGİ BİR BİLGİ YOK"

Grossi, Fox News'e verdiği röportajda "Bu materyalin nerede olduğuna dair elimizde herhangi bir bilgi yok." ifadelerini kullandı.

Grossi, "Benim görevim, bu materyalin nerede olduğunu tespit etmeye çalışmak çünkü İran, sahip olduğu tüm nükleer materyali bildirme ve hesap verme yükümlülüğüne sahip ve benim görevim bu olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.