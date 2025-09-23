UAEA: "Zaporijya Nükleer Santrali onuncu kez tüm güç kaynağını kaybetti"

UAEA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Grossi, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki mevcut durum hakkında açıklama yaptı.



Grossi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana tesisin 10. kez tüm elektrik kaynağını kaybettiğini bildirdi.



Bunun da nükleer güvenliğe yönelik riski artırdığını belirten Grossi, UAEA ekibinin, olayın nedenini araştırdığını aktardı.



UAEA'nın X hesabından yapılan bir diğer açıklamaya göre, Grossi, santralde acil durum jeneratörlerinin devreye girerek tesise elektrik sağlandığı bilgisini paylaştı.