UAEA'nın İran raporu | Netanyahu: Uluslararası toplum İran'a mücahale etmeli

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu, İran’ın nükleer programının barışçıl olmadığını öne sürerek uluslararası toplumun İran'a müdahale etmesi gerektiğini savundu.



Netanyahu, UAEA raporunun "İran'ın nükleer programının barışçıl olmadığı" yönündeki iddialarını desteklediğini iddia etti.



İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki temel taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığının raporla açığa çıktığını savunan Netanyahu, "Uluslararası toplum, İran'ı durdurmak için hemen harekete geçmeli.” ifadelerini kullandı.



UAEA'nin sivil ve askeri her türlü nükleer tesisi denetlemesine ve yapılan çalışmalara yönelik doğrulama faaliyetleri yürütmesine olanak sağlayan Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması'nı Orta Doğu'da kabul etmeyen tek ülke olan İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na (NPT) taraf değil.