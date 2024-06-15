Üç Avrupa ülkesinden İran'ın nükleer planına karşı ortak açıklama

Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yeni nükleer adımını kınadı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Tahran yönetiminin, nükleer programını daha da genişletmek üzere adım attığını bildirdi.



Reıters'ın bildirdiğine göre üç ülkeden yapılan ortak açıklamada, "İran, Natanz zenginleştirme tesisinde düzinelerce ilave gelişmiş santrifüj çalıştırarak ve hem Fordow hem de Natanz tesislerinde binlerce santrifüj daha kuracağını açıklayarak JCPoA'nın içini boşaltma yolunda yeni adımlar atmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bu kararın, İran'ın önemli yayılma riskleri taşıyan nükleer programının daha da tırmandırılması anlamına geldiğini belirtildi.

G7 ülkeleri de devam eden zirve çerçevesinde dün yayınladıkları taslak bildiride İran'ı uyarmıştı.

Bildiride İran, nükleer gergı̇nlı̇klerı̇ durdurmaya ve tersı̇ne çevı̇rmeye ve hı̇çbı̇r sı̇vı̇l gerekçesı̇ olmayan Uranyum zengı̇nleştı̇rme faalı̇yetlerı̇nı̇ durdurmaya çağrılmıştı.