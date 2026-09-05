Üç çocuğunu öldürmüştü. Lindsay Clancy davasında karar çıkmadı

ABD 'de üç küçük çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin haftalardır ülke gündeminde olan davasında jüri çıkmazı aşılamadı. Mahkeme, jüri üyelerinin Clancy'nin cezai sorumluluğu konusunda oybirliğiyle karara varamaması üzerine yargılamayı geçersiz saydı.

Altı hafta süren duruşmaların ardından jüri, yedi gün boyunca 40 saatten fazla müzakere yaptı ve üç kez çıkmaza girdiğini mahkemeye bildirdi.

Hakim William Sullivan cuma günü jüriye, “Bu noktada jürinin çıkmaza girdiğine karar veriyorum ve yargılamayı geçersiz ilan ediyorum.” diyerek üyeleri görevden aldı.

Karar, 36 yaşındaki Clancy'nin geleceğini yeniden belirsizliğe sürükledi.

JÜRİ OYBİRLİĞİNE ULAŞAMADI

ABD hukukunda bir kişinin suçlu bulunabilmesi için jürinin sanığın suçluluğuna “makul şüphenin ötesinde” ve oybirliğiyle kanaat getirmesi gerekiyor.

Clancy davasında ise jüri, yaklaşık bir haftalık görüşmelerin ardından bu şartı sağlayamadı.

Jürinin kilitlenmesi Clancy'nin suçsuz bulunduğu veya savcılığın suçlamalarını kanıtladığı anlamına gelmiyor. Davanın bundan sonra nasıl ilerleyeceğine ilişkin karar henüz verilmedi.

29 Eylül'de yapılacak yeni duruşmada savcılığın izleyeceği yolun netleşmesi bekleniyor.

Savcılar Clancy'nin yeniden yargılanmasını talep edebileceği gibi taraflar arasında bir anlaşmaya gidilmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

Clancy ise aynı cinayet suçlamalarıyla tutulmaya devam edecek ve halen bulunduğu ruh sağlığı merkezinde kalacak.

SON ANDA KARARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Cuma günkü duruşma, Clancy'nin avukatı Kevin Reddington'ın jüri üyelerinden birinin heyetten çıkarılması talebiyle başladı.

Jüri başkanı bir gün önce mahkemeye gönderdiği notta, bir üyenin “makul şüphe” konusunda hakimin verdiği hukuki talimatlara uymadığını bildirmişti.

Reddington bu kişinin jüri heyetinden çıkarılmasını istedi ancak Hakim Sullivan talebi reddederek üyeleri yeniden müzakereye gönderdi.

Yaklaşık bir saat sonra jüri yeniden mahkeme salonuna döndü ve ortak bir karara varamadığını açıkladı.

Bunun üzerine Sullivan, yargılamayı geçersiz saymaktan başka seçeneği kalmadığını söyledi.

“11 JÜRİ ÜYESİ CLANCY LEHİNE KARAR VERECEKTİ”

Avukat Reddington, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada 12 jüri üyesinden 11'inin Clancy lehine bir karar vermeye hazır olduğuna inandığını söyledi.

Ancak jüri görüşmeleri gizli olduğu için üyelerin gerçekte hangi yönde oy kullandıkları bilinmiyor.

Savunmanın öne sürdüğü 11'e karşı 1 dağılımı da resmi olarak doğrulanmış değil.

ÜÇ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ REDDETMİYOR

Clancy, 2023 yılında Massachusetts'teki aile evinde 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı boğarak öldürmekle suçlanıyor.

Eski bir hemşire olan Clancy, çocuklarını öldürdüğünü reddetmiyor ancak üç ayrı birinci derece cinayet suçlamasını kabul etmiyor.

Savunma, Clancy'nin olay sırasında doğum sonrası psikoz yaşadığını, doğru ile yanlışı ayırt edemediğini ve bu nedenle cezai sorumluluğunun bulunmadığını savunuyor.

Clancy çocuklarını öldürdükten sonra kendisini bıçakla yaralamış ve ikinci kattaki pencereden atlamıştı. Olay sonucunda felç kalan Clancy, duruşmaları tekerlekli sandalyeyle takip etti.

TRUMP DA DAVAYA DAHİL OLDU

Dava, özellikle doğum sonrası psikoz ve cezai sorumluluk tartışmaları nedeniyle ABD'de büyük ilgi gördü. Duruşmaları canlı yayınlardan takip edenlerin yanı sıra her gün 200'den fazla basın mensubunun mahkemeye geldiği belirtildi.

Tartışmaya ABD Başkanı Donald Trump da katıldı.

Trump cuma günü Beyaz Saray'da davayı “korkunç bir trajedi” olarak nitelendirerek, “Korkunç, korkunç bir şey yaptı. Daha kötüsü olamaz.” dedi.

Clancy'nin yeniden yargılanacağını tahmin ettiğini söyleyen Trump, “Bunun ödenecek bir bedeli olacak.” ifadelerini kullandı. Clancy'nin yeniden yargılanıp yargılanmayacağına ilişkin sürecin 29 Eylül'deki duruşmada şekillenmesi bekleniyor.