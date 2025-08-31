Üç kardeşin rekoru: Pasifik Okyanusu'nu kürekle geçtiler

Edinburghlu Yuvın, Jamie ve Loklın MacLean, nisan ayında Peru'nun Lima kentinden başladıkları dokuz bin millik yolculuklarını 139 günde tamamladı.



Kürekçiler, karbon fiber botla açıldıkları okyanusta fırtınalarla, hastalıkla ve açlık tehlikesiyle mücadele etti.



Zorlu yolculuğun bir noktasında Ewan McLean'in denize düştüğü ve son anda kurtarıldığı da kardeşler tarafından aktarıldı.



Denizciler, Avustralya'nın Kenz limanında aileleri ve sevdikleri tarafından İskoç gaydasıyla karşılandı.



Pasifiğin Kaliforniya-Hawai rotası sık bir şekilde kullanılsa da Güney Amerika'dan başlayan yolculuklar bir çok denizci tarafından tercih edilmiyor.



Bu yıl Litvanyalı kürekçi Aurimas Mokus aynı rotayı izlese de tropikal kasırga tehkikesi nedeniyle girişimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.