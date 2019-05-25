Slovakya’da 18 yaşını doldurmuş 4 milyon 400 binin üzerinde seçmen AP seçimleri için yerel saatle 07.00’de oy kullanmaya başladı. AP’ye 13 milletvekili gönderilen ülkede yerel saatle 22.00’de oy verme işlemi sona erecek. Ülkede yüzde 5 seçim barajını aşan her parti AP’ye milletvekili gönderebiliyor.



Slovakya’da 2014’de yapılan AP seçimlerinde 4 parti barajı aşarak milletvekili çıkarmayı başarmış, yüzde 13’lük katılım oranıyla Slovakya, diğer AB üyesi ülkelere nazaran çok düşük bir katılım göstermişti.



MALTA



Seçim barajının bulunmadığı Malta’da 16 yaşını doldurmuş ülke vatandaşları, oy kullanma işlemine yerel saatle 07.00’de başladı. Yaklaşık 350 bin seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi 22.00’ye kadar sürecek.



AP’de 6 sandalyeye sahip ülkede seçim barajı bulunmuyor.



Malta’da 2014’de yapılan AP seçimlerinde katılım yüzde 74,8 ile AB ortalamasının çok üstünde gerçekleşirken, geçen seçimlerde ülkeden AP’ye iki parti 3’er milletvekili gönderdi.



LETONYA



AP’ye 8 milletvekili gönderme hakkı bulunan Letonya’da 18 yaşını doldurmuş yaklaşık 1 milyon 400 bin seçmen bugün oy verme işlemi başlayan diğer iki ülke gibi sabah 07.00'de oy kullanmaya başladı. Slovakya ve Malta'nın aksine oy verme işlemi Letonya'da akşam 20.00'de sona erecek.



2014’teki seçimlerde yüzde 5 seçim barajını geçen 5 parti AP'ye 8 milletvekili gönderirken, katılım oranı yüzde 30,2 seviyesinde kaldı.



Sandıklar kapandıktan sonra sadece sandık çıkış anket sonuçları açıklanabilecek. Sayım sonucu pazar akşamı bütün ülkelerle duyurulacak. Resmi sonuçlar ise 31 Mayıs’ta ilan edilecek.



HİNDİSTAN'IN ARDINDAN EN FAZLA SEÇMENİN KATILDIĞI SEÇİMLER



Seçme yeterliliği bulunan 374 milyon AB vatandaşı, 23-26 Mayıs'ta sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak.



Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile Birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

