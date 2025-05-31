Üç ülkeden Libya’da eş zamanlı seçim çağrısı

Mısır, Tunus ve Cezayir, Libya’daki tüm taraflara derhal gerilimi durdurma ve eşzamanlı parlamento ile cumhurbaşkanlığı seçimleri düzenleme çağrısında bulundu.



Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından aktarılan ortak açıklamaya göre, Libya konulu üçlü komşu ülkeler mekanizmasının yeniden başlatılması kapsamında bugün Kahire’de bir toplantı düzenlendi.



Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nıfti, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf katıldı.



Açıklamada, “Mısır, Tunus ve Cezayir dışişleri bakanları, Libya’daki güncel gelişmeleri ve ülkede beklenen siyasi çözüm sürecini desteklemek amacıyla üçlü mekanizmanın yeniden başlatılması kapsamında Kahire’de bir araya gelmiştir.” bilgisine yer verildi.



Başkent Trablus’taki güvenlik durumuna da dikkat çekilen açıklamada, “Libya’da yaşanan tehlikeli gelişmeler karşısında tüm taraflara azami itidal gösterme ve gerilimi derhal sona erdirme çağrısında bulunuyoruz. Bu, kardeş Libya halkının güvenliğini sağlamak açısından hayati önemdedir.” ifadelerine yer verildi.



Üç ülkenin bakanları, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesinin, devlet kurumlarının birleştirilmesinin ve eşzamanlı genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasının önemine vurgu yaptı.



Libya’daki taraflardan, söz konusu çağrıya ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı’nın ikinci bir açıklamasına göre, Mısır, Tunus ve Cezayir arasında 2017 yılında başlatılan üçlü mekanizma, 2019’da durmuştu.