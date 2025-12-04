Üç yaşındaki Hintli çocuk satranç tarihine geçti

Hindistanlı Sarwagya Singh Kushwaha, üç yaşında resmi FIDE (Uluslararası Satranç Federasyonu) satranç puanı alan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

Üç yaş, yedi ay ve 20 günlükken puan alan küçük satranç yeteneği, geçen yıl kasım ayında üç yaş, sekiz ay ve 19 günlükken rekor kıran Anish Sarkar’ı geride bıraktı.

Madhya Pradesh eyaletinde anaokuluna giden Kushwaha’nın hızlı satranç puanı bin 572. FIDE puanı alabilmek için bir oyuncunun en az bir FIDE puanlı rakibi yenmesi gerekiyor. Puan, bir oyuncunun performansına göre belirlenen güç seviyesini ölçüyor. Dünya bir numarası Magnus Carlsen’in hızlı satranç puanı ise 2 bin 824.

“BÜYÜKUSTA OLMASINI İSTİYORUZ”

Kushwaha’nın babası Siddharth Singh, Hint medyasına yaptığı açıklamada oğlunun başarısını “büyük bir gurur ve onur” olarak nitelendirerek, “Onun bir gün büyükusta olmasını istiyoruz.” dedi.

Küçük sporcu, eyalet çapında ve ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenen turnuvalarda üç puanlı rakibi mağlup ederek rekoru elde etti.

Hindistan, dünya satranç sahnesinde önemli bir konuma sahip ve son dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ile beş kez Dünya Kupası kazanan Viswanathan Anand gibi yıldız isimleri yetiştirdi.