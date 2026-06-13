Üç yılı aşkın süredir komadaydı. Binlerce kişi prensese veda için toplandı

Tayland 'da perşembe günü yaşamını yitiren Prenses Bajrakitiyabha için başkent Bangkok'ta yas tutuluyor. Kral Maha Vajiralongkorn'un en büyük kızının naaşı, binlerce kişinin katıldığı törenle Büyük Saray'a götürüldü.

47 yaşındaki prenses, karın bölgesindeki bir enfeksiyonun ardından hayatını kaybetti. Bajrakitiyabha, kalp rahatsızlığı nedeniyle üç yıldan uzun süredir komadaydı.

BİNLERCE KİŞİ KORTEJ GÜZERGAHINDA TOPLANDI

Siyah kıyafetler giyen binlerce kişi, prensesin tedavi gördüğü Chulalongkorn Hastanesi ile Büyük Saray arasındaki yaklaşık 10 kilometrelik güzergah boyunca sıralandı.

Naaş, yerel saatle 17.00 sularında düzenlenen resmi törenle saraya ulaştırıldı.

Korteje Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida da eşlik etti. Tören nedeniyle Bangkok'un bazı bölgelerinde yollar kapatılırken trafik durma noktasına geldi.

CENAZE AYRINTILARI HENÜZ AÇIKLANMADI

Tayland hükümeti cenaze töreninin ayrıntılarını henüz paylaşmadı. Ancak devlet memurlarına siyah kıyafet giyme talimatı verildi ve ülke genelinde bayrakların 15 gün süreyle yarıya indirilmesine karar verildi.

Törenler sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Medyanın erişimi sınırlandırılırken onlarca polis memuru bölgede görev yaptı.

KRALİYET AİLESİ İKİNCİ KEZ YAS TUTUYOR

Prenses Bajrakitiyabha'nın ölümü, kraliyet ailesinin son aylardaki ikinci büyük kaybı oldu. Kralın annesi Kraliçe Sirikit de geçen ekim ayında 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kral Vajiralongkorn'un dört evliliğinden yedi çocuğu bulunuyor. Ancak 73 yaşındaki kral, tahtın gelecekteki varisini henüz açıklamadı.

Savcı ve diplomat olarak görev yapan Bajrakitiyabha, eğitimini Tayland, İngiltere ve ABD'de aldı. Bir dönem Tayland'ın Avusturya Büyükelçisi olarak da görev yaptı.