“Uçağa alamayız” dediler: Köpeğini havaalanı tuvaletinde öldürdü

ABD'de 57 yaşındaki Alison Lawrence, polisin beyaz minyatür schnauzer cinsi köpeği Tywinn'in “zalimce ölümü” olarak tanımladığı olay nedeniyle ağır bir suçlamayla karşı karşıya.



İddianameye göre Lawrence, 16 Aralık 2024 tarihinde Kolombiya'ya uçmak üzere Tywinn ile birlikte Orlando'nun uluslararası havaalanına gitmişti.



Orlando polisinin iddiasına göre, evraklarla ilgili sorunlar Lawrence'ın evcil hayvanını uluslararası bir uçuşta yanında götürmesini engelledi.



Güvenlik kameralarının açık görüş alanında, bir havayolu temsilcisiyle birkaç dakika konuştuktan sonra, Lawrence köpeğiyle birlikte biletleme alanının yakınındaki bir tuvalete girdi. İddiaya göre 20 dakikadan kısa bir süre sonra tuvaletten schnauzer olmadan çıktı.



Raporlara göre Lawrence kısa süre sonra terminale yeniden girdi ve Kolombiya'ya gitti. İddiaya göre bir temizlik görevlisi kadını tuvalette, kabinin zeminindeki su ve köpek mamasını temizlerken görmüş.



Çalışan daha sonra ölü köpeği bir çöp konteynerinde bulmuş ve amirine bildirmiş.



Köpeğin refakatçi yeleği, tasması, kuduz künyesi, köpek seyahat çantası ve üzerinde Lawrence'ın adı ve iletişim bilgileri bulunan kemik şeklinde bir künyesi olduğu bildirildi.



Yerleştirilen bir mikroçip Tywinn'in kimliğini araştırmacılara verdi. Yapılan otopside schnauzer cinsi köpeğin boğulduğu tespit edildi.







