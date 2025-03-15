Uçağı plan dışı inişe zorlayan sarhoş yolcunun cezası ağır oldu

İngiltere'den Mısır'a giden yolcu uçağını plan dışı iniş yapmaya zorlayan yolcuya 15 bin sterlin ceza kesileceği açıklandı.



Olay, Wizz Air uçağının çarşamba öğleden sonra Gatwick'ten Kızıldeniz tatil beldesi Hurghada'ya doğru havalanmasından iki saat sonra yaşandı.



Görgü tanıklarına göre uçuşun büyük bölümünde içki içen ve uçakta başka bir yolcuyla yer değiştiren bir kadın, daha sonra öfkeli hareketler sergileyerek kendisinden sakin olmasını isteyen uçuş ekibine küfretti.



Daha sonra pilot, beş saatlik uçuşun ortasında uçağı başka yöne çevirmeye karar verdi ve A321 Yunanistan'daki Atina havaalanına indi.

MailOnline tarafından elde edilen video görüntülerinde üç polis memurunun yolcuyu uçaktan indirirken diğer tatilcilerin alkış ve tezahürat yaptığı görülüyor.



Wizz Air şimdi yakıt, personel saatleri ve otel masraflarının yanı sıra zaman çizelgesindeki aksama nedeniyle ortaya çıkan ekstra maliyetleri mahkeme yoluyla telafi etmeye çalışıyor.

