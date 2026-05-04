Uçağı zorunlu inen İspanya Başbakanı Ankara'dan ayrılıyor
04.05.2026 08:55
İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'da kaldığı otelden ayrılırken
Ankara'ya acil iniş yapan ve geceyi kentte geçiren İspanya Başbakanı, Ermenistan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesine katılmak için havaalanına gitti.
Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan Airbus A310 tipi uçak 3 Mayıs gecesi teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmıştı.
Zorunlu inişin ardından uçağın incelenmeye alınmasıyla birlikte geceyi Ankara'da geçiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konakladığı otelden ayrıldı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve beraberindeki heyetin konvoyunun Esenboğa Havaalanı'na hareket ettiği ve Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu'nun 8. Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktığı ifade edildi.
Uçaktaki teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı vurgulandı.
SANCHEZ'İN İLK ACİL İNİŞİ DEĞİL
İspanya Başbakanı Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.
İspanya Başbakanını taşıyan Falcon tipi uçak, meydana gelen teknik arızadan dolayı havada Madrid'e geri dönüş yapmış ve Sanchez, o toplantıya internetten bağlantıyla katılabilmişti.