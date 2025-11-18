Uçağın motorlarını kapatmaya çalışan pilot ceza almadı: "Rüyadayım sandım"

ABD’de bir yargıç, 2023 yılında bir yolcu uçağında motorları kapatarak büyük bir faciaya yol açma tehlikesi yaratan eski Alaska Airlines pilotu Joseph Emerson’a hapis cezası vermeme kararı aldı.

Mahkeme, Emerson’ın “çektiği 46 günlük tutukluluk süresini” yeterli bularak üç yıl denetimli serbestlik hükmü verdi.

“PİLOTLAR DA İNSAN”

Portland’daki duruşmada ABD Bölge Yargıcı Amy Baggio, federal savcıların talep ettiği bir yıllık hapis cezasını reddetti. Savunma ise sadece denetimli serbestlik talep ediyordu.

Baggio kararını açıklarken, “Pilotlar kusursuz değil. Hepimiz gibi onlar da insan. İnsanların bazen yardıma ihtiyacı olur.” ifadelerini kullandı.

Ceza açıklandığında Emerson gözyaşları içinde avukatlarına ve eşine sarıldı.

UÇUŞ SIRASINDA HALÜSİNASYON GÖRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Olay, 22 Ekim 2023’te Everett–San Francisco seferini yapan Horizon Air uçağının kokpitindeki ek koltukta seyahat eden Emerson’ın, “rüyada olduğunu sanıp uyanmak için” motorların yakıt akışını kesen iki kırmızı kolu çekmeye çalışmasıyla yaşandı.

Mürettebat tarafından etkisiz hale getirilen pilotun ifadesine göre arkadaşının ölümünün ardından yoğun bir çöküntü yaşıyordu, olaydan iki gün önce psikedelik mantar almıştı ve 40 saati aşkın süredir uyumuyordu.

Emerson polise, “Rüya gördüğümü sandım, uyanmak için kolları çektim.” dedi.

TEDAVİ EDİLEMEYEN ALKOLİZM ETKİSİ

Savunma avukatı Ethan Levi, müvekkilinin davranışlarını “tedavi edilmeyen alkol kullanım bozukluğunun bir ürünü” olarak tanımladı. Emerson tutukluluğunun ardından tedaviye başladığını ve tamamen ayık kaldığını söyledi.

Pilotlardan biri, Emerson’ın “kötü niyetli değil, kontrolünü kaybetmiş birine” benzediğini belirterek havacılık sektörünün mental sağlık konusunda daha açık olması gerektiğini ileri sürdü.

SEKTÖRDE YENİ TARTIŞMA: KOKPİT GÜVENLİĞİ

Vaka, ABD havacılığında hem kokpit güvenliği hem de pilotların psikolojik destek imkanlarının yetersizliği üzerine yeni bir tartışma başlattı. Yargıç Baggio da kararında bu olayı “ciddi bir uyarı niteliğinde” olarak nitelendirdi.