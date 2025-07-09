Uçağın motoruna atlayarak intihar etti: Yolcular o anları anlattı

İtalya'da bilet almadan havalimanına giden bir kişi, pist bölgesine çıkan kısıtlı alana doğru ilerledi.



Bu sırada görevli iki polis, şahsı durdurmaya çalıştı. Ancak kişi, polislerin elinden kurtulmayı başararak aprona çıktı ve Milano’dan Asturias’a gitmek üzere kalkış hazırlığı yapan Volotea Havayolları’na ait Airbus A319 tipi uçağın iki turbofan motorundan birine kendini attı.



"GÖRMEK İSTEMEYECEĞİNİZ BİR ŞEY OLUYOR"



Olay sırasında uçakta bulunan bir İspanyol yolcu, yaptığı açıklamada, “Bir anda bir ses ve patlama duyduk” dedi. Yolcu, bazı kişilerin camdan dışarı bakarak başlarını ellerinin arasına aldığını, ardından kabin ekibinin “dışarı bakmayın, görmek istemeyeceğiniz bir şey oluyor” uyarısında bulunduğunu söyledi.



Bir kadın yolcu, uçağın yavaşça kalkış pistine ilerlediğini ve trajedinin tam bu esnada meydana geldiğini anlatarak, “Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz,” dedi.



Kaptan pilot ise kısa süre sonra sarsılmış bir ses tonuyla yolculara seslendi ve “çok ciddi bir sorun yaşandığını” açıkladı.



UYUŞTURUCU GEÇMİŞİ VARMIŞ Olay yerine polis ekipleri, Bergamo Emniyeti'ne bağlı Flying Squad personeli ve Olay Yeri İnceleme biriminden uzmanlar sevk edildi. Bergamo Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan görevli savcı da incelemelere katıldı.



Polis kaynakları, hayatını kaybeden kişinin “uyuşturucu geçmişi” olduğunu bildirdi.



Görgü tanıklarından biri, “Uçakta değildim, yan taraftaki başka bir uçağa biniyordum. Her şeyi gördük” dedi. Tanık, bir görevlinin şahsı durdurmaya çalıştığını, adamın sağ tarafa yöneldiğini, ardından sol motorun içine çekildiğini anlatarak, “Hoş bir sahne değildi” dedi.

