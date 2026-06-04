Uçağın ön kısmı park halindeyken yere çöktü. Yaralılar var

Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre olay, yerel saatle 12.45'te, Los Angeles seferi öncesinde yolcuların uçağa alınmasından hemen önce meydana geldi. Şirket sözcüsü, uçağın park halindeyken ön iniş takımının beklenmedik şekilde kapandığını belirtti.

Olay sırasında kabin ekibi ve yer hizmetleri personelinin uçakta bulunduğu, yaralanan çalışanların sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı bildirildi.

Lufthansa, yaralananlar arasında iki kabin görevlisinin de bulunduğunu, ancak tüm yaralanmaların hafif olduğunu açıkladı. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olay nedeniyle Frankfurt-Los Angeles seferi iptal edildi. Şirket, uzman ekiplerin olay yerinde inceleme yaptığını, uçağın daha detaylı kontroller ve onarım çalışmaları için hangara çekileceğini duyurdu.

Havacılık sitesi Aerotelegraph'ın haberine göre hasar gören Boeing 787-9 Dreamliner yalnızca bir yıllık ve Lufthansa'ya bu yılın ocak ayında teslim edilmişti.