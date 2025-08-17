Uçağın sağ motoru kalkışta alev aldı: Yunan adasında facianın eşiğinden dönüldü

Yunanistan'ın Korfu adasındaki havalimanında dün akşam saat 20.00 sıralarında büyük bir hareketlilik yaşandı.

Naftemporiki gazetesinin aktardığına göre Almanya'nın Düsseldorf kentine gitmekte olan Condor B757-300 tipi uçağın sağ motoru, kalkış sırasında yaklaşık 1.500 feet irtifadayken alev aldı. Pilotların uçağı kapattığı belirtildi.

O sırada uçağın Korfu limanının üzerinde uçmakta olduğu ve sağır edici bir gürültü duyulduğu bildirildi.

İlk bilgilere göre uçak daha sonra pas geçti, yani sağa dönerek piste paralel hareket etti. Ardından Korfu'nun kuzeybatısına, 6 bin ve 8 bin feet irtifalarda İtalya'daki Brindisi Havalimanı'na doğru yöneldi.