2014 ile 2017 yılları arasında Irak ve Suriye'de terör örgütü DAEŞ'e katılan ebeveynleri idam veya müebbet hapisle cezalandırılan Türk çocukları, yakında Türkiye'ye dönecek.



Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre, Irak'taki üst düzey bir Türk yetkili, "Çok yakın zamanda cezaevlerindeki çocukların ailelerini rahatlatacak haber verilecek" dedi.



Yetkili, "Çalışmalarda sona gelindi. Şimdiye kadar hep küçük gruplar halinde Türkiye'ye gönderildiler. Şimdi grupların büyüdüğü noktada Iraklılardan alınacak onayla özel uçak tutulabilir" şeklinde konuştu.

Cezaevlerinde yüzlerce kadın ve çocuğun olduğunu belirten Türk yetkili, "Çocukların nakli konusunda önemli hususlardan biri annelerinden muvafakatnamelerinin alınmasıydı. O işilemlerde sona yaklaşıldı. Adalet Bakanlığının, annelerin muvafakatnemesine bakarak vereceği nihai onayla süreç tamamlanmış olacak" derken, şu bilgileri de verdi:

"Sadece Bağdat'ta değil, Kuzey Irak'ta Erbil'deki hapishanelerde de çok sayıda Türk kadın ve çocuk var. Oradaki durumla Erbil Başkonsolosluğu ilgileniyor..."