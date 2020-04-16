Uçak gemisindeki her 3 askerden 1’inde corona virüs çıktı

Fransız uçak gemisindeki her 3 askerden 1’inin corona virüs testi pozitif çıktı. Uçak gemisi karantinaya alınırken 31 denizcinin hastaneye kaldırıldığı bu askerlerden bir tanesinin ise yoğun bakımda olduğu açıklandı.

ntv.com.tr 16.04.2020 - 08:34

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Fransız Charles de Gaulle uçak gemisi ve ona refakat eden diğer gemilerde görev alan askerlerin corona virüs test sonuçları açıklandı.

Euronews’da yer alan habere göre test yapılan her 3 askerden 1’inin sonuçları pozitif çıktı.

1767 denizciye corona virüs testi yapıldığını açıklayan Fransa Savunma Bakanlığı 668 askerde corona virüse rastlandığı bilgisini paylaştı.

Çoğunluğu Charles de Gaulle uçak gemisinde görev alan askerlerden 31’inin tedavilerine başlandığı ve bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtildi. 

Aynı açıklamada uçak gemisinin ülkenin güneyinde bulunan Toulon’daki limana demirlediği ve geminin karantinada olduğu bilgisinin de altı çizildi.

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