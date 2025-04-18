Uçak kaçırmaya çalışan kişiyi yolcu durdurdu

Belizeli yetkililer tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, ABD vatandaşı Akinyela Taylor'ın, Tropic Air şirketine ait bir uçağı bıçakla kaçırma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Taylor'ın, uçak havadayken bıçak çekerek, iç hat seferi yapan uçağın ülke dışına yönlendirilmesini istediği ve uçakta 14 yolcu ile 2 mürettebatın bulunduğu kaydedildi. 3 yolcuyu bıçakla yaralayan Taylor'ın daha sonra silah taşıma ruhsatı olan bir yolcu tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



Belize Havalimanı'ndan yetkililer, uçağın güvenli bir şekilde indiğini ve yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.