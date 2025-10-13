Uçak karavan parkına düştü: En az 2 ölü

TeksasI'ın Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde seyreden küçük bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki tır ve karavanların bulunduğu park alanına düştü. Yerel saat ile 13:30 sıralarında Meydana gelen kazanın ardından olay yerinde yangın çıktı, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

Fort Worth İtfaiye Departmanı Sözcüsü Craig Trojacek, uçakla birlikte bazı tırların ve bir ticari binanın da yadığını açıkladı, kaza mahallinde 2 cansız bedene ulaşıldığını aktardı. Uçağın nereden kalktığı, ölenlerin kimlikleri ve kazanın nedenine ilişkin bilgi paylaşılmazken, detaylı soruşturma başlatıldı.