Uçak kazası sonrası Japonya'dan ABD'ye çağrı

Japonya'nın güneyinde düşen ABD ordusuna ait "CV-22 Osprey" tipi nakliye uçağının güvenilirliği, Japon kamuoyunda sorgulanıyor.



Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, yaptığı açıklamada, ABD’ye bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulundu.



Kihara, dünkü kazada nakliye uçağında bulunan bir askeri personelin hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.



Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu hava araçlarının şimdilik yerde tutulacağı bildirildi.



Japonya'da Wagyu sığırına servet: Yaklaşık 6 milyon TL Haberi Görüntüle Başkent Tokyo’nun batısındaki Yokota Hava Üssü'ne ait "Osprey" tipi nakliye uçağı, dün yerel saatle 14.40’ta ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında radardan kaybolmuştu.



ABD Hava Kuvvetleri, rutin eğitim görevindeyken meydana gelen kazanın sebebinin araştırıldığını açıklamıştı.



Helikopter gibi iniş ve kalkış yapabilen, uçak benzeri havada ilerleyebilen Osprey araçlarının, denizaşırı ve Japonya içinde kaza sicili bulunuyor.