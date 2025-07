Uçak kazasında gizem genişliyor: Pilotların ruh sağlığı mercek altında

KAPTAN PİLOTUN RUH SAĞLIĞI İNCELEME ALTINDA



Kaza sonrası soruşturmalarda kaptan pilotun davranışları da incelenmeye başlandı. Hindistan’ın önde gelen havacılık güvenliği uzmanlarından Kaptan Mohan Ranganathan, Air India’daki “birçok pilotun”, Sabharwal’ın ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını öne sürdüğünü belirtti.



The Daily Telegraph’a konuşan Ranganathan, “Son 3-4 yıl içinde uçmaktan bir süreliğine geri çekildi. Bu süreçte tıbbi izin kullandı” dedi.



Sabharwal’ın ayrıca annesinin vefatından sonra yas izni kullandığı, ancak Air India tarafından kazadan önce “uçuşa uygun” olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.



"TAM ANLAMIYLA BİR CENTİLMEN"



Mumbai’nin Powai bölgesinde görev yapmış eski bir meslektaşı, Sabharwal’ı “tam anlamıyla bir centilmen” olarak tanımlayarak, birkaç yıl içinde emekli olmayı planladığını ve 90 yaşındaki babasına bakmak istediğini söyledi.



Kısa kariyerinde 3 bin 400 saati aşkın uçuş tecrübesine sahip yardımcı pilot Clive Kunder’ın ise kalkış sırasında uçağı kullandığı, kaptan pilotun gözetmenlik yaptığı belirtildi.



İKİ PİLOT DA SAĞLIK MUAYENESİNİ GEÇMİŞ



Air India konuya dair yorum yapmazken, ana şirketi Tata Group’tan bir yetkili, Sabharwal’ın herhangi bir tıbbi izin kullanmadığını ve ön raporda ciddi bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Yetkiliye göre, her iki pilot da son iki yıl içinde psikofiziksel yeterliliği değerlendiren Sınıf I sağlık muayenesini geçmişti.



Hindistan makamları tarafından yayımlanan ön rapor, pilotun bu düğmeleri neden manuel olarak kapattığı sorusunu gündeme getirdi.



Bu hareketin kasıtlı mı yoksa ölümcül bir hata mı olduğuna dair netlik sağlanamadı. Raporda, kokpit ses kayıtlarında pilotlardan birinin diğerine “Neden kapattın?” diye sorduğu, diğer pilotun ise “Ben kapatmadım” yanıtını verdiği belirtildi.



KALKIŞTAN HEMEN SONRA YAKIT KESİLDİ



Normal şartlarda yakıt düğmeleri uçuşun belirli aşamalarında açılıp kapatılıyor. Ancak bu uçuşta, kalkıştan hemen sonra yakıt kesilmiş ve iniş takımları da kaldırılmamıştı.



Düğmeler saniyeler sonra yeniden "çalışır" konuma getirildi, bu da motorların yeniden ateşlenme sürecini başlattı. Ancak motorlardan biri güç kazanamadan, diğeri ise güçlenme aşamasındayken uçak yere çakıldı. Kaza yerinde yapılan incelemede düğmelerin açık pozisyonda olduğu tespit edildi.



Rapora göre, uçuş öncesinde her iki pilot da yeterli dinlenme süresi geçirmişti ve alkol testi sonucunda “uçuşa uygun” bulunmuşlardı.



"ÖLÜ PİLOTLARI BİLEREK SUÇLUYORLAR"



Bazı kazazede yakınları pilotların suçlu olduğu yönündeki algıya karşı çıkıyor. Kurbanlardan biri olan Akeel Nanabawa’nın yakını Ameen Siddiqui, The Telegraph’a konuştu.



Yaptığı açıklamada, “Bu raporu kabul etmiyoruz. Bu bir örtbas. Air India ve hükümeti korumak için ölü pilotları suçluyorlar. Kendilerini savunamazlar” dedi.



YAKIT DÜĞMELERİ SORUNU 2018'E DAYANIYOR



ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Aralık 2018’de bazı Boeing 737 uçaklarında yakıt düğmelerinin kilit mekanizmasının devre dışı bırakılmış olabileceğini açıklayarak bir uyarı yayımlamıştı.



FAA, bu durumda düğmelerin yanlışlıkla kapatılabileceği konusunda uyarmış ve kontrollerin yapılmasını önermişti. Ancak Air India, bu bildirimin bağlayıcı olmadığını ve yalnızca “danışma niteliğinde” olduğunu savunarak kontrollerin yapılmadığını açıkladı.