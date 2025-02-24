Uçak pilotu 35 bin fit yükseklikte tarantula tarafından ısırıldı, yolcular panik yaşadı

Düsseldorf’tan Madrid’e giden bir yolcu uçağında, pilotun tarantula ısırığı nedeniyle alerjik reaksiyon geçirmesi kaosa yol açtı.



Olay, Cuma öğleden sonra Düsseldorf'tan Madrid'e sefer yapan Iberia Airbus A320 tipi uçakta meydana geldi. Tarantulanın, uçağa hafta başında Fas’ın Kazablanka kentindeki bir duraklama sırasında girdiği tahmin ediliyor.

Pilota uçak Madrid’e ulaştığında ilaçlama işlemi yapıldı, ancak bu süreç üç saatlik bir gecikmeye neden oldu.



ÖRÜMCEK KORKUSU YOLCULARI TEDİRGİN ETTİ



İspanyol gazetesi La Voz de Galicia, Vigo'ya varan uçakta bazı yolcuların yeni örümceklerin ortaya çıkabileceği korkusuyla koltukları ve koridorları sürekli kontrol ettiğini aktardı.



Bu olay, son dönemde havacılık dünyasında yaşanan tek hayvan vakası değil. Geçtiğimiz Kasım ayında, 130’dan fazla hamster kafeslerinden kaçınca bir uçak beş gün boyunca yere indirilmişti. Ocak ayında ise Tayland’daki bir iç hat uçuşunda baş üstü bölmesinde canlı bir yılan bulunmuştu.



Iberia yetkilileri, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken, uçaklarda hayvan kaynaklı olayların önüne geçmek için yeni önlemler alınabileceği belirtiliyor.