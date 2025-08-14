Uçak tekerleğinde umut aradılar: Afganistan'da kara günün yıldönümü

Afganistan'da Ağustos 2021'de Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi, Afganistanlıları büyük bir çaresizliğin içine attı.

Afganlar, pistte ilerleyen uçağı yakalamaya çalışırken görüntülendi, uçağın kanadına ve tekerleklerine tutunanlar, hatta havalanan uçağın tekerleğinden aşağı düşenler oldu. Bu görüntüler insanlığın belki de en kara yüzlerinden biri olarak tarihe geçti.

Afganlar o kadar umutsuzluğa düşmüşlerdi ki imkansızı başarmaya çalışıyorlardı. Hafızalara kazınan o anlar, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilişinin sembol görüntüleri haline dönüştü.

BEBEKLERİNİ TELLERİN ÜZERİNDEN ASKERLERE VERDİLER



İktidarı ele geçiren Taliban yönetiminden korkan Afganlar, ABD askerlerini taşıyan kargo uçaklarıyla ülkeden kaçmaya çalışıyorlardı. Amerikalıların, gitmek isteyenleri yanlarında götüreceğine dair söylentiler yayılmıştı. Bu söylentileri duyanlar Kabil havalimanına akın etti.



Çaresizlik içinde bebeklerini tellerin üzerinden ABD askerlerine teslim edenler bile vardı. C-17 askeri kargo uçağı, çevresinde koşan Afganları dikkate almayarak havalandı. Uçağın tekerleğinden aşağı düşenlerin görüntüleri tüm insanlık için utanç kaynağı olarak kameralara yansıdı.



Ne kadar kişinin bu şekilde öldüğü konusunda resmi açıklama bugüne kadar yapılmadı. Amerikan ordusu, 2022'de uçağın mürretabatını da akladı.



Sevdiklerini bu şekilde kaybeden Afganların acısı hala dinmiş değil.

