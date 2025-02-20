Uçak ters dönmüştü: Yolcularına 30 bin dolar verilecek!

ABD merkezli Delta Havayolları, Kanada'nın Toronto şehrine inmeye çalışırken düşüp ters dönen uçaktaki yolcuların tamamına 30 bin dolar verileceğini duyurdu.



Şirket sözcüsünün e-posta yoluyla yaptığı açıklamaya göre yolculara teklifin "hiçbir koşula bağlı olmadığı" belirtildi.

KANADA'DA UÇAĞIN TERS DÖNDÜĞÜ KAZA



Hafta başında Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda sert iniş yapan uçak devrilerek ters döndü ve sağ kanadı koptu.



Delta 4819 sefer sayılı uçakta bulunan 80 kişinin (76 yolcu ve 4 mürettebat) tamamı hayatta kalmayı başardı.

21 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI



Hastaneye kaldırılan 21 yolcudan biri hariç hepsi taburcu edildi. Uçakta bulunan yolcuların hiçbiri hayati tehlike arz eden bir şekilde yaralanmadı.



Enkaz temizleme çalışmalarının başladığı havalimanında ise operasyonlar normale döndü.

