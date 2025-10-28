Uçak var, hava sahası yok: Belçika'da F-35 krizi

Ulusal basına göre Belçika, siparişinin üzerinden 7 yıl geçmesinin ardından, geçen hafta dört yeni F-35 savaş uçağını teslim aldı.



Ancak Belçika hava sahasının, pilotların bu uçaklarda eğitim alması için çok küçük olduğu tespit edildi.



Savunma Bakanı Theo Francken, Belçikalı pilotların eğitim alabilmeleri için Hollanda, İtalya ve Norveç de dahil olmak üzere müttefikleriyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.



Belçika'da, hava sahasının darlığı nedeniyle eski F-16 savaş uçaklarıyla ilgili de benzer sorunların yaşandığı öğrenildi.



FRANSA HOŞ KARŞILAMAMIŞTI



Belçika, 1980'lerden bu yana hizmette olan F-16 filosunu yenilemek isterken, uzun süredir hangi tedarik modelinin ülke çıkarlarına daha uygun olduğu tartışmalarıyla karşı karşıyaydı.



Halihazırda 45 F-16'ya sahip olan ülke, 2026'dan itibaren bunlardan 30'unu Ukrayna’ya devretmeyi taahhüt etti.



Brüksel yönetimi, Avrupa yapımı alternatifler yerine ABD üretimi F-35'leri tercih ederek savunma modernizasyonunu Washington'la sürdürme kararı aldı.



Bu karar, Brüksel'in kendi yapımı Rafale uçaklarını tercih etmesini bekleyen Paris tarafından hoşnutsuzlukla karşılanmış, diplomatik gerginliğe dönüşmüştü.