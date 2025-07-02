Uçak kazasından işkence altında ölüme: Azerbaycan-Rusya krizinde son durum

Moskova ile Bakü arasındaki gerilim devam ediyor.



Rusya Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da gözaltına alınan vatandaşlarına hâlâ ulaşamadıklarını bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Maria Zaharova, iki ülkenin ilişkilerinin stratejik iş birliği seviyesine dönmesi için çağrı yaptı.

Rusya Soruşturma Komitesi ise Azerbaycan ile gerilimin tırmanmasına neden olan davada, tamamı Rus vatandaşı olan 6 kişiyi cinayet ve diğer ciddi suçlarla itham ettiklerini açıkladı.



Suçlamalar, Yekaterinburg kentindeki Azeri vatandaşlarına yönelik bir soruşturmanın parçası. Bu 6 kişi, 2001 ve 2011 yılları arasında kiralık cinayet planlarında çok sayıda kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Rusya'da geçen hafta sonu Yekaterinburg'daki polis baskınlarının ardından iki Azerbaycanlı işkenceyle öldürümüştü. Bunun ardından Bakü yönetimi, Rus devlet haber ajansı Sputnik'in, Azerbaycan'daki ofisine de baskın yaptı ve üç Rus gazeteciyi gözaltına aldı. Ayrıca ülkedeki tüm Rus kültürel etkinlikleri iptal edildi.

DİPLOMATİK KRİZ ÇIKTI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, bugün Rusya'nın Bakü Büyükelçisini çağırarak iki ülke arasında yaşanan diplomatik tartışmanın ortasında Moskova'nın “dostane olmayan eylemlerini” protesto etti.



Bakanlık, Rus polisinin Azerbaycanlılara yönelik eylemlerinden “ciddi endişe” duyduklarını ifade etti.



Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Bakü'nün Rusya tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü söylediği ve 38 kişinin ölümüne neden olan Azerbaycan yolcu uçağının geçen yıl düşürülmesi konusunda Moskova'nın şeffaf davranmamasını da kınadığını açıkladı. Bakü, bu olayların ve Rusya'nın bunlara verdiği tepkilerin "ikili ilişkiler üzerinde zararlı bir etkisi" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da dün, Azerbaycan'ın Sputnik'e ve Rus vatandaşlarına yönelik operasyonunun ardından Azerbaycan'ın Moskova büyükçelsine, Bakü'nün "dostça olmayan eylemleri" nedeniyle protesto notası göndermişti.



Azerbaycan, Bakü'de Rus vatandaşlarından oluşan iki organize suç örgütünü çökerttiğini ve 15 Rus vatandaşı gözaltına aldığını duyurmuştu. Bu kişilerin, uyuşturucu kaçakçılığı ve siber suçlardan gözaltına alındığı öne sürüldü.

DÜŞEN UÇAK İÇİN RUS ORDUSU EMİR VERMİŞ



Rusya ve Azerbaycan arasındaki gerilimin çıkış noktası olan geçen yılki uçak kazası hakkında yeni bilgiler Azerbaycan basınına yansıdı.



Uçak, Kazakistan'ın Aktau şehrinde düşmüştü. Kazaya ilişkin ses kaydı ve bir mektubun, Rus ordusunun 8243 sefer sayılı uçağa füze saldırısı düzenlenmesi emri verdiğini ortaya koyduğu bildirildi.



25 Aralık 2024'te meydana gelen kazada 38 yolcu hayatını kaybetmiş, 29 kişi de yaralanmıştı.



100'E YAKIN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ İSTENDİ



Az Tv'deki habere göre ise Rusya'da Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Azerbaycan kökenli kişilere yönelik işkence ve kasıtlı öldürmeler konusunda Başsavcılık Soruşturma Dairesi Başkanı Nemat Avazov tarafından Başsavcılıkta basın toplantısı düzenlendi.



Avazov, uçak kazasıyla ilgili olarak şu ana kadar 100'e yakın bilirkişi incelemesi istendiğini ve bunların çoğunun gerçekleştirildiğini söyledi.

