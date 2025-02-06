Uçaklar pistte çarpıştı: "Havacılık sektörü güven kaybediyor"

ABD’deki Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı'nda Japon Hava Yolları’na ait yolcu uçağının sağ kanadı, taksi sırasında park halindeki Delta Hava Yolları’na ait uçağın kuyruğuna çarptı. Yaralanan olmazken, havalimanına bazı uçuşlar durduruldu.



ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle-Tacoma Uluslararası Havalimanı’nda taksi yapan ve 172 yolcu, 13 mürettebatı taşıyan Japon Hava Yolları’na ait 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağının sağ kanadı, 142 yolcunun bulunduğu park halindeki Delta Hava Yolları’na ait Boeing 737 tipi uçağın kuyruğuna çarptı.



Delta Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, kimsenin yaralanmadığı, yolcuların Meksika'nın Puerto Vallarta kentine gitmek üzere başka bir uçağa aktarılacağı belirtildi.



ABD Federal Havacılık İdaresi, havalimanına yapılan bazı uçuşların durdurulduğu ve olayın nedeninin araştırılacağını ifade etti.



ART ARDA GELEN ÖLÜMCÜL KAZALAR



Dünya ülkeleri son haftalarda art arda yaşanan ölümcül uçak kazalarını konuşuyor. ABD'yi aynı hafta içerisinde sarsan iki ölümcül kaza, onlarca kişinin canını aldı.



Bu kazalar öncesinde Güney Kore ve Kazakistan'da yaşanan kazalar ise uzun süren soruşturmalara tabi tutuldu. Havacılık otoriteleri ve uluslararası yetkililer kazalara ilişkin inceleme başlattı.



Peki son dönemlerde art arda yaşanan uçak kazaları bize ne anlatıyor?



ABD ve havacılık devi Boeing'den araştırmacılar, Güney Kore'deki ölümcül uçak kazasının nedenini çözümleyebilemek için kazanın gerçekleştiği alanda incelemelere başladı. Boeing, son dönemlerde ciddi kalite kontrol krizleri ve değer kaybı ile mücadele ederken hava yolu sektörü ciddi anlamda güven kaybediyor.

HAVACILIK SEKTÖRÜ GÜVEN KAYBEDİYOR



ABD'de en son gerçekleşen havada çarpışma olayı, odağı sadece uçuş güvenliğine değil bir sistem olarak havacılık sektöründeki aksaklıklara çevirdi.



Federal Havacılık İdaresi'nin ön raporu, ülkenin havacılık güvenlik sisteminin birçok katmanının başarısız olduğunu gösterdi.



Bu felaket, pilotların, hava trafik kontrolörlerinin ve güvenlik uzmanlarının yıllardır uyardığı gerçeği doğrular nitelikte: Havacılık sistemindeki büyüyen açıklar felaket niteliğinde kazalara yol açabilir.

