Uçakta corona virüs paniği

Almanya’nın Düsseldorf kentinden Adana seferini yapanuçakta corona virüs (Covid-19) paniği yaşandı.

Almanya’dan saat 19.05’te kalması beklenen uçakta bulunan 55 yaşındaki bir erkek yolcunun “Nefes alamıyorum“ diyerek bağırması üzerine uçağın kalkışının iptal edildiği öğrenildi.



APRONA GERİ DÖNDÜ



Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Düsseldorf Havalimanı yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Sun Express Havayolları'na ait uçak, kuleden uçuş izni aldığı sırada erkek bir yolcunun nefes darlığı şikayeti üzerine aprona geri döndü.

Yolcu Covid-19 şüphesiyle havalimanında karantina altına alınırken, uçağın 1,5 saatlik rötarla seferini gerçekleştirdiği bildirildi.