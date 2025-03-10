Uçakta "Karate Kid" kavgası: İki aile birbirine girdi, acil iniş yapıldı

Karate Kid filmi yüzünden aileler arasında çıkan kavganın ardından easyJet uçağı Portekiz'e acil iniş yapmak zorunda kaldı.



Uçaktaki bir kadın, 2010 yapımı klasik filmin yeni versiyonunu izleyen beş yaşındaki bir çocuğa saldırdı.

"IRKÇI İFADELERLE SALDIRDI"



The Sun'ın haberine göre, beş yaşındaki çocuğun annesi, oğlunun filmi "sesi kısık" şekilde izlediğini ileri sürdü. Ancak ailenin dört sıra önünde oturan sinirli bir kadının, çocuğa filmi kapatması için "ırkçı ifadelerle" bağırdığı iddia edildi.



Yaşanan fiziksel arbedenin ardından pilot, Portekiz'in Porto kentine acil iniş yapmak üzere rotasını değiştirdi.

İKİ AİLE DE UÇAKTAN İNDİRİLDİ



Yerel polis uçağı inişte karşıladı ve her iki aile de davranışlarından dolayı Londra'ya giden uçaktan indirildi.



Çocuğun annesi, ailesini "korkutup üzüntüye sürükleyen" olay nedeniyle havayolu şirketini dava etmekle tehdit ediyor.

BİR DAHA HAVAYOLU ŞİRKETİ İLE UÇAMAYACAKLAR



The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu olayda ırkçı taciz, ayrımcılık ve fiziksel saldırı vardı. Oğlum son derece korkmuş ve sıkıntılı bir durumda kalmıştı." dedi.



Uçaktan indirilen her iki aile de Porto'dan kendi yollarına gitmek zorunda kalırken, havayolunun havada yaşanan kavgaya karışan kişilerin gelecekteki uçuşlara alınmamasını emrettiği belirtildi.