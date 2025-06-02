Uçakta koltuğunuzu kimseyle değiştirmeyin!

Uçakta birinin koltuğunu devralmak ya da kendi koltuğunuzu bir başkasına vermek iyi niyetli bir jest gibi görünebilir. Ancak havayolu personeline göre bu durum düşündüğünüzden çok daha fazla risk taşıyor.



ABD’nin Connecticut eyaletinde görev yapan kabin memuru Leanna Coy, TikTok’ta paylaştığı videoda yolcuları bu konuda uyardı:

“Eğer yerini değiştirdiğiniz kişi uçuş sırasında kural dışı bir davranışta bulunursa, bu sizin adınıza yazılabilir.”



Öte yandan, bazı havayollarında yiyecek-içecek gibi satın alımları yapmak için önceden mobil uygulamaya kredi kartı bilgileri yükleniyor. Bu sistemde ödemeler koltuk numarası üzerinden yapıldığı için, koltuğunuzu devrettiğiniz kişi sizin kartınız üzerinden alışveriş yapabilir.



Kendisi de uygulamada kart bilgisini tanımlamış olan Coy, durumu kabin görevlisine sorduğunda şu cevabı aldı:

“Evet, teknik olarak kartınıza erişebilir.”

Bu durumun kötü niyetli olmasa da dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Coy, “Koltuğunuzu değiştirmek istememeniz son derece haklı bir tercih. O koltuğu siz seçtiniz ve hakkınız” uyarısında bulundu.

Orlando merkezli bir başka kabin görevlisi Mitra Amirzadeh de koltuk değişim taleplerinde dikkatli olunması gerektiğini, ancak söz konusu olan küçük çocuklar olduğunda daha esnek davranılması gerektiğini belirterek “Bebekli ya da küçük çocuklu bir ebeveyn yer değiştirmek istiyorsa ve siz bunu reddediyorsanız, o zaman çocuğa siz bakacaksınız demektir" ifadelerini kullandı.

Koltuk değişimi küçük bir rica gibi görünse de, havayolu sistemlerinde isim, koltuk numarası ve kredi kartı eşleşmeleri nedeniyle sorumluluklar da yer değiştiriyor olabilir. Özellikle güvenlik ya da finansal açıdan istenmeyen durumlar yaşanabileceğinden, uzmanlar bu tür taleplere temkinli yaklaşılmasını tavsiye ediyor.

