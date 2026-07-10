Uçakta korku dolu anlar. Acil durum sinyali verildi, motordan kopan parça camı kırdı

Yunanistan'ın Selanik kentinden Almanya'nın Münih kentine gitmek üzere havalanan Ryanair 'e ait yolcu uçağı, seyir halindeyken yaşanan ciddi motor arızası nedeniyle kalkış yaptığı havalimanına geri döndü.

Motordan kopan bir parçanın camını kırması sonucu bir yolcu yaralanırken, kabinde oksijen maskelerinin açılması yolcular arasında paniğe neden oldu.

Yetkililer, uçağın gövdesinde herhangi bir çatlak veya yapısal hasar oluşmadığını açıkladı.

ARIZA KUZEY MAKEDONYA ÜZERİNDE MEYDANA GELDİ

Uçuş ekibi, uçak Kuzey Makedonya hava sahası üzerindeyken motordaki arızayı tespit etti.

Arızanın uçuş sırasında giderilemeyeceğine karar veren pilotlar, Selanik'teki Makedonya Havalimanı'na geri dönme kararı aldı.

Mürettebatın acil durum sinyali vermesinin ardından havalimanında itfaiye, sağlık ekipleri, polis ve diğer acil müdahale birimleri alarma geçirildi.

UÇAK SORUNSUZ İNİŞ YAPTI

Tüm hazırlıkların ardından uçak güvenli şekilde piste indi ve havalimanında ayrılan özel bir bölgeye çekildi.

Yetkililer, olay sırasında yolcu camının kırıldığını ancak uçağın gövdesinde basınç kaybına yol açacak herhangi bir delik ya da çatlak oluşmadığını bildirdi.

DÖRT YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından tedbir amacıyla dört yolcu hastaneye götürüldü.

Yolcuların büyük bölümü yapılan kontrollerin ardından taburcu edilirken, bir kişinin ileri tetkikler için hastanede tutulduğu açıklandı. Ryanair ise yolcuların Münih'e ulaşabilmesi için başka bir uçak tahsis etti.

Havacılık otoriteleri, motorda meydana gelen arızanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. Olayın teknik incelemesinin sürdüğü belirtildi.