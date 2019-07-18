İngiltere’de 22 Haziran tarihinde Stansted Havalimanı’ndan kalkan Jet2 Havayolları’na ait yolcu uçağı, Londra-Dalaman seferini yapmak üzere havalandı. Kısa bir süre sonra İngiliz bir yolcu, uçağın kapısını açmaya çalıştı.



Kokpite de girmeye çalışan yolcu, uçak personeli ve yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.



Kuleye kaçırılma sinyali gönderilmesi nedeniyle İngiliz Hava Kuvvetleri’ne bağlı iki jet, havalandı. Paniğe neden olan uçak, jetler eşliğinde havalimanına geri döndü.



Yaşanan olayın ardından havayolu şirketi, sözkonusu yolcuya 85 bin sterlin ceza verdi. Ayrıca yolcuya ömür boyu uçuş yasağı da getirildi.