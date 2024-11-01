Uçakta skandal olay: Uyuyan yolcuya tekme tokat saldırdı!

United Airlines uçağında uyuyan bir yolcu, agresif tavırlar sergilayan bir başka yolcunun saldırısına uğradı.



Uyuyan yolcuya sebepsiz yere saldıran adam, diğer yolcular ve mürettebatın müdahalesi ile uzaklaştırıldı.



Hazırlanan şikayet dilekçesinde, Everett Chad Nelson isimli yolcunun uçuşun ikinci saatinde tuvaletten dönerken koltuğunda uyuyan bir erkek yolcuya fiziksel olarak saldırmaya başladığı iddia edildi.

DEFALARCA KEZ YUMRUK ATTI



Mahkeme belgelerinde Nelson'ın henüz kimliği belirlenemeyen adamın yüzüne ve kafasına "kanı akana kadar defalarca yumruk attığı ve saldırının yaklaşık bir dakika sürdüğü" belirtildi.



Mahkeme belgelerinde Nelson'ın diğer adama aniden saldırdığı ve mağdurun savunma amacıyla karşılık verdiğine dair hiçbir belirti olmadığı kaydedildi.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN TEŞEKKÜR



United Airlines, 2247 sefer sayılı uçuştaki mürettebatına ve diğer yolculara Nelson'ı engellemek için gösterdikleri "hızlı hareket" için teşekkür eden bir açıklama yayınladı.



Havayolu şirketi, San Francisco'dan Virginia'daki Washington Dulles Uluslararası Havalimanı'na giden uçuşun "güvenli bir şekilde indiğini ve sağlık görevlileri ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından karşılandığını" söyledi.



KURAL DIŞI YOLCU KAZALARI



FBI, ticari bir uçuşta asi bir yolcunun manşetlere çıkan bu son olayını araştırıyor.



Federal Havacılık İdaresi, havayolu şirketlerinin 2024'te bin 700'den fazla olay bildirdiğini söylüyor.



Federal Havacılık İdaresi, havayolu mürettebatına saldıran, tehdit eden, korkutan veya müdahale eden herhangi bir yolcuya karşı yasal işlem başlatır ve ihlal başına 37 bin dolara kadar hukuki ceza teklif edebilir.