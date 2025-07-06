Uçakta yanlış alarm paniği: Yangın var dendi, yolcular kanattan atladı

Palma de Mallorca Havalimanı’ndan Manchester’a gitmesi planlanan Ryanair uçağında, yangın alarmı nedeniyle yaşanan tahliye sırasında onlarca yolcu panik yaşadı.



Uçağın kanadından atlayan yolculardan bazıları kemik kırıkları da dahil olmak üzere çeşitli yaralanmalar yaşadı.



KIRIKLARLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER



Olayda 18 kişinin yaralandığı belirtilirken, en az iki İngiliz vatandaşı kırık kemikler nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Ryanair başlangıçta “çok hafif yaralanmalar” açıklaması yapsa da, yolcular durumu çok daha ciddi olarak aktardı.



YOLCULAR KANATTAN ATLADI



Şİrket tahliyenin “şişme tahliye kaydırakları” kullanılarak yapıldığını iddia etse de, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yolcuların uçağın kanadından doğrudan betona atladığı görülüyor.



26 yaşındaki Savanah, annesinin bileğinin üç yerden kırıldığını ve ameliyata alındığını söyledi. Arkadaşının annesi ise dirseğini, bileğini ve ayağını kırdı.

"KAYDIRAK YOKTU, OMZUMU İNCİTTİM"



Savanah o anları, “Tam kalkış için anons yapılmıştı. Bir anda bir patlama sesi duyduk. Herkes çığlık atıp koşmaya başladı. Kabin görevlisi ‘Uçaktan çıkın, eşyalarınızı bırakın’ diye bağırdı. Kaos yaşandı. Kaydırak yoktu, kanattan indik. Omzumu incittim, arkadaşım dizini sakatladı” difadeleriyle anlattı.



Yangın uyarısı gece 00.36'da verildi. Olay yerine havaalanı itfaiyesi, jandarma ve dört ambulans sevk edildi. Altı kişi hastaneye kaldırıldı.



"YANLIŞ ALARMDI, ÖZÜR DİLERİZ"



Ryanair, olayın ardından yaptığı açıklamada, uçağın kalkıştan vazgeçmesinin “yanlış yangın uyarısı ışığı” nedeniyle olduğunu belirtti.



Şirket tarafından, “Yolcular şişme kaydırakla tahliye edildi. Az sayıda yolcu hafif şekilde yaralandı. Hızlıca yedek bir uçak ayarlandı ve bu sabah saat 07:05’te Palma’dan kalkış yaptı. Yolcularımızdan özür dileriz” açıklaması yapıldı.