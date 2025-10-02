Uçan balonla savaş eğitimi

Ukrayna Ordusunun Dördüncü Ağır Mekanize Piyade Tugayına bağlı askerler modern savaş alanının en tehlikeli düşmanlarından olan insansız hava araçlarına karşı, sıra dışı bir eğitim yapıyor.



Asklerler aniden yön değiştiren ve hızla hareket eden dronlara karşı atıcılıklarını ve reflekslerini geliştirmek için uçan balonları vurmaya çalışıyor.



"HAYAT KURTARIYOR"



Ukrayna askerleri balonları vurmak için saldırı ve av tüfeklerini kullanıyor. Askerler balonlu eğitimin cephede hayat kurtardığını söylüyor.



Ukrayna'da sivil altyapının yanı sıra enerji tesislerini de vuran Rus ordusunun drone saldırılarında son günlerde büyük artış var. Rusya'nın Eylül ayında Ukrayna'ya 5 bin 638 uzun menzilli dron ve 185 füze fırlattığı belirtiliyor.

