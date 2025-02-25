Uçan otomobiller gerçek oldu: Değeri 11 milyon Türk Lirası, 3 binden fazla ön sipariş

ABD merkezli Alef havacılık şirketinin geliştirdiği uçan araba Kaliforniya'da yapılan test uçuşuyla başarılı oldu.



Karada 320 kilometre, havada ise 180 kilometre menzile sahip olan araba, karbon fiber kaportası ve gövde altındaki pervaneleriyle dikkat çekiyor. Elektrikle çalışan araç, kara ve hava ulaşımında yeni bir dönemi başlatmayı hedefliyor.

TRAFİK SIKIŞIKLIĞININ ÇÖZÜMÜ



Uzmanlara göre, milyonlarca uçan otomobilin kullanımıyla birlikte trafik sorunu azalacak, insanlar zamanlarını daha verimli kullanabilecek. Ancak bu devrim için yeni bir altyapı ve kurallar gerekecek çünkü otoyollar artık gökyüzünde olacak.



Kaliforniya merkezli Alef tarafından geliştirilen iki kişilik uçan otomobil, geçtiğimiz günlerde Barcelona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Büyük ilgi gören aracın ön sipariş fiyatı 300 bin dolar (yaklaşık 11 milyon TL) olarak açıklandı. Şirket yetkilileri, şimdiden 3 binden fazla sipariş aldıklarını ve üretim kapasitesinin artmasıyla fiyatın düşeceğini belirtti.



İlk sürüş ve uçuş testlerine 2019'da başlanan Zero’nun önümüzdeki aylarda seri üretime geçmesi planlanıyor. Yetkililer, aracın özellikle arama-kurtarma operasyonlarında büyük fayda sağlayacağını vurguluyor.