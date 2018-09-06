İran Meclis Başkanı Ali Laricani İdlib konusunda Tahran'daki üçlü zirvede nihai bir anlaşmaya varılmasını ümit ettiklerini söyledi.
Rusya ziyareti sırasında konuşan Ali Laricani Tahran zirvesinde Rusya, Türkiye ve İran'in İdlib konusunda nihai bir anlaşmaya varacaklarını ümit ettiğini söyledi.
İran Meclis Başkanı Laricani, "Putin'in yarın Tahran'da katılacağı zirvede mevkidaşlarıyla nihai bir anlaşmaya varacağını gerçekten ümit ediyorum" dedi.
Üçlü zirve öncesi İran'dan İdlib açıklaması
NTV HaberDünya
İran, İdlib konusunda Tahran'daki zirvede nihai bir anlaşmaya varılmasını ümit ediyor.
İran Meclis Başkanı Ali Laricani İdlib konusunda Tahran'daki üçlü zirvede nihai bir anlaşmaya varılmasını ümit ettiklerini söyledi.