Rusya haftalardır süren ateşkesin ardından bu hafta İdlib'e yönelik hava saldırılarına yeniden başladığını duyurmuştu.



Rus uçakları ilk olarak İdlib'in batı ucundaki Cisr eş Şugur'u vurmuştu.



Bugünkü saldırıya hem Suriye hem Rus uçaklarının katıldığı gelen bilgiler arasında.



Suriye'deki silahlı muhaliflerin son kalesi İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Rus savaş uçaklarının İdlib'e saldırı düzenlediği iddia edildi.

RUSYA SON 3 GÜNDÜR İDLİB'İ VURUYOR



Rus savaş uçakları son üç günde İdlib'in batısı, güneybatısı ve Hama'nın kuzeyine saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.



Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.