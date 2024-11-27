UCM Başsavcısı'ndan bir tutuklama talebi daha

UCM Başsavcısı Karim Han, Myanmar'daki askeri yönetimin lideri General Min hakkında tutuklama emri çıkarılması için mahkemeye başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Han yaptığı konuşmada, “14 Kasım 2019'dan bu yana Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2016 ve 2017 yıllarında yaşanan şiddet dalgaları ve ardından Arakanlı Müslümanların Myanmar'dan Bangladeş'e göçü sırasında işlendiği iddia edilen suçları araştırıyoruz. Ofisim, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız bir soruşturmanın ardından Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing'in Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluğu olduğuna dair makul gerekçeler bulunduğu sonucuna varmıştır. Bu, üst düzey bir Myanmar hükümet yetkilisine karşı yapılan ilk tutuklama talebidir. Devamı gelecek.” ifadelerini kullandı.

ÇOK SAYIDA DELİL MEVCUT

Tutuklama talebinin birçok kaynaktan gelen farklı delillere dayandığını belirten Başsavcı Han, "Bunlar arasında çok sayıda tanık ifadesi, belgeler, bilimsel kanıtlar, fotoğraf ve video materyalleri yer almaktadır" şeklinde konuştu.

Han, özellikle Arakanlı Müslümanların iş birliğinin, güveni ve kararlılığının, Bangladeş hükümetinin desteğinin ve Birleşmiş Milletler Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması'nın iş birliğinin soruşturmanın ilerlemesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

KARAR SIRASI UCM'DE

Han, “Arakanlı Müslümanların bir milyondan fazlası Myanmar'daki şiddetten kaçmak zorunda kaldı. Son 3 yıldır Cox's Bazar'daki Kutupalong Mülteci Kampına yaptığım ziyaretlerde, dün de dahil olmak üzere, hesap verebilirliğin gerekliliği konusunda net ve kararlı bir şekilde konuşan Arakanlı Müslüman kadınlarla tanıştım. Şimdi Uluslararası Ceza Mahkemesi hakimlerinin bu başvurunun tutuklama emrinin çıkarılması için gerekli şartları karşılayıp karşılamadığına karar vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YÖNELİK ETNİK TEMİZLİK



Myanmar'ın Arakan eyaletinde 25 Ağustos 2017'de karakollara düzenlenen saldırıları gerekçe gösteren ordunun köylere yönelik başlattığı operasyon ve fanatik Budistlerin saldırıları nedeniyle binlerce Müslüman hayatını kaybetmişti.

Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilmişti.

1 milyondan fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçmıştı. Arakanlı Müslümanlar ayrıca tecavüz ve işkenceye maruz kalmıştı.