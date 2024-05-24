UCM'nin kararına ilk tepkiler | Hamas memnun ancak yeterli bulmadı, İsrail sert eleştirdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in Refah operasyonu için kararını verdi.



Mahkeme Refah'taki durumu "felaket" olarak tanımlayarak İsrail'in Refah operasyonunu derhal durdurmasına, Refah sınır kapısının derhal açılmasına, soykırım iddiasına ilişkin delilleri korumak için soruşturmacıların Gazze Şeridi'ne engelsiz erişim sağlamasına hükmetti.

"REFAH OPERASYONUNUN SONA ERMESİ YETERLİ DEĞİL"



Kararın açıklanmasının ardından Hamas UCM kararına ilişkin açıklamada bulundu.



Yayınlanan açıklamada, Hamas'ın UCM kararından memnuniyet duyduğu ancak yeterli bulmadığı aktarıldı. Hamas, sadece Refah operasyonunun değil, tüm Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasını istiyor.



Hamas, UCM'nin Gazze Şeridi'nde soykırım koşulları konusunda inceleme yaapcak bir soruşturma komitesi gönderme kararını da memnuniyetle karşıladı ve iş birliği sağlanacağını vurguladı.



Hamas yetkilileri ayrıca BM Güvenlik Konseyi'ne UCM kararını uygulamaya koyma çağrısında bulundu.

"İSRAİL'İN VARLIĞINI SONA ERDİRME KARARI"



İsrail tarafında da karara tepkiler gecikmedi. Axios’un bildirdiğine göre İsraı̇l Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, kararın ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, UCM kararında "savaşı durdurmayı talep edenlerin İsrail'in varlığını sona erdirme kararı aldığını" söyledi.

Smotrich, İsrail'in bunu kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

İsraı̇l muhalefet lı̇derı̇ Yair Lapid, mahkemenı̇n Refah'takı̇ çatışmaların sona ermesı̇nı̇, rehı̇nelerı̇n gerı̇ verı̇lmesı̇ne bağlamamasının, “ahlakı̇ çöküş ve ahlakı̇ felaket” olduğunu söyledi.

İSRAİLLİ BAKAN'DAN "REFAH'A SALDIRILARIN SÜRECEĞİ" MESAJI

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesine saldırıların devam edeceğini belirtti.



Zohar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) yargıçlarını Gazze'ye davet ederek İsrailli esirleri serbest bırakması için "Hamas'ı ikna etmeye" çağırdı.



"Bu oluncaya kadar Refah'a saldırıların durmasının ihtimali yok." ifadelerini kullanan Zohar, UAD'nin, İsrail'in Refah'taki askeri saldırılarını ve tüm eylemlerini derhal durdurması kararına itiraz etti.



"Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmanın tek yolunun saldırılarla Hamas üzerinde baskı kurmak” olduğunu ileri süren Zohar, buna devam edilmesi gerektiğini savundu.



"ULUSLARARASI MUTABAKATI TEMSİL EDİYOR"



Filistin Yönetimi de UCM kararını memnuniyetle karşıladı.



Filistin Başkanlık Sözcüsü Nabil Abu Rudeineh, “Başkanlık, Uluslararası Adalet Divanı tarafından alınan ve Gazze'ye yönelik topyekün savaşın durdurulması talebi konusunda uluslararası bir mutabakatı temsil eden kararı memnuniyetle karşılamaktadır” dedi.

GÜNEY AFRİKA: ÇIĞIR AÇICI BİR KARAR

Güney Afrika Uluslararı İlişkiler Dairesi de UCM kararından memnuniyet duyulduğunu açıkladı.



Kararı "çığır açıcı" olarak tanımlayan Güney Afrika, BM Güvenlik Konseyi'ne bu hükümlerle gidileceğini söyledi.



Güney Afrika ayrıca kararın bağlayıcı olduğunu ve İsrail'in karara uymak zorunda olduğunu belirtti.

