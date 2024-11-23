UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı yakalama kararı için Türkiye'den açıklama

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında önceki gün çıkardığı yakalama kararının yankıları sürüyor.

Dünya liderleri karara ilişkin farklı yorumlar yaparken, Türkiye'den de açıklamalar geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, UCM tarafından çıkarılan tutuklama kararını "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesinin hesap vereceğini umduğunu" söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptıpı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesinin oy birliğiyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarması, insanlık adına verilmiş bir karardır. Bu iki isim soykırımcılıktan eninde sonunda hesap verecektir" ifadelerini kullandı.



Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında, şunları belirtti: "Bu kararı antisemitik olarak tanımlamak, soykırımı örtbas etme çabasıdır. Bu karar insanlık değerlerini koruma kararıdır."