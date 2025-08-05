Üçüncü dönem için aday olacak mı? Trump'tan adaylık açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, üçüncü dönem başkanlık için aday olma fikrine sıcak baktığını ancak bunun pek olası olmadığını söyledi.

CNBC’ye verdiği röportajda konuşan Trump, “Yeniden aday olacak mısınız?” sorusuna iki kez “Hayır, muhtemelen olmam” yanıtını verdi.



Bu açıklama, Trump’ın 2028 seçimlerinde Anayasa’daki 22. Değişiklik ile belirlenen iki dönem sınırını aşmayı düşünmediğine dair en net işaret oldu. ABD Anayasası’na göre başkanlar en fazla iki dönem görev yapabiliyor.



Trump, 2017-2021 yılları arasında ilk dönemini tamamlamış ve 2025'te göreve başlayarak ikinci, ancak ardışık olmayan dönemine adım atmıştı.



Bazı destekçileri, Trump’ın üçüncü kez aday olması gerektiğini savunsa da Trump, "aday olmak istediğini" ancak bir kampanya planı olmadığını söyledi:

"Tekrar aday olmak isterdim, çünkü şu ana kadarki en yüksek anket sonuçlarına sahibim. Neden mi? Çünkü insanlar tarifeleri seviyor."