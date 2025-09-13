Üçüncü kişilik tipi ortaya çıktı: Otrovert nedir?

Amerikalı psikiyatrist Dr. Rami Kaminski’ye göre “otrovert” olarak adlandırdığı üçüncü bir kişilik tipine ait olabilirsiniz.

Bilinen içe dönük ve dışa dönük kişilik tiplerinin dışında konumlanan otrovertler, sosyal gruplara bağlılık hissetmiyor ancak bireysel ilişkilerde son derece güçlü bağlar kurabiliyor. Dr. Kaminski, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Basitçe söylemek gerekirse, otrovert herhangi bir gruba ait olma hissi yaşamayan kişidir. Otrovertler çok dost canlısıdır ve diğer insanlarla çok derin bağlar kurabilirler. Tek fark, kolektif kimlik veya ortak geleneklerle bağ kurmamalarıdır” dedi.

Otrovertler, toplulukların parçası olmaktansa birebir iletişimi tercih ediyor. Takım sporlarından uzak duruyor, büyük toplantılarda ise kalabalığın arasında dolaşmak yerine bir kişiyle derin sohbetlere yöneliyorlar. “Bluetooth fenomeni” olarak tanımlanan, insanların çevresindekilerle duygusal bağ kurarak grup kimliklerine katılma eğilimi ise onlarda görülmüyor.

Kaminski’ye göre bu özellik dezavantaj gibi görünse de otrovertler genellikle daha yaratıcı, bağımsız ve özgür düşünceli kişiler oluyor. Tarihten birçok ünlü isim de bu gruba dahil ediliyor. Albert Einstein, Frida Kahlo, Franz Kafka ve Virginia Woolf, Dr. Kaminski’nin örnek verdiği ünlü otrovertler arasında yer alıyor.

Otrovertlerin gruplara uyum sağlamakta zorlandığını belirten Kaminski, “Sorun, grubun bireysel üyeleriyle değil, bir bütün olarak grupla olan ilişkilerde yatmaktadır” diyor. Yine de bu kişilik tipine sahip olanlar, reddedilme kaygısı taşımıyor ve yenilikçi bakış açılarıyla öne çıkıyor.