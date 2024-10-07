Uçuş sırasında +18 film şoku: Yolcular isyan etti

Sidney'den Tokyo'ya giden bir uçaktaki yolcular, her ekranda +18 filmin oynatıldığını görünce şaşkına döndüler.



Olay, uçaktaki teknik arızadan kaynaklı film seçimi yapılmaması sonrası başladı. Durumu çözmek isteyen uçak personeli, yolculara hangi filmi izlemek istediklerine dair bir anket yaptı.



En çok tercih edilen yapım, geçen yıl vizyona giren "New York'ta Bir Gece" (Daddio) isimli film oldu.



Çıplaklık ve cinsel içerikli sahnelerin yer aldığı +18 film, daha sonra uçaktaki tüm ekranlarda yayımlandı.



Avustralya haber yayını News.com.au'nun da doğruladığı olay, sosyal medyada gündem oldu.



Olayla ilgili Reddit'te paylaşımda bulunan bir yolcu, "Duraklatmak, parlaklığı kısmak ya da kapatmak imkansızdı." dedi.

STANDART BİR DURUM



Filmi daha çocuk dostu bir seçeneğe çevirmesinin neredeyse bir saat sürdüğünü söyleyen yolcu, "Herkes için, özellikle de uçaktaki aileler ve çocuklar için çok rahatsız ediciydi" ifadelerini kullandı.



Havayolu şirketinin sözcüsü, "Filmin tüm uçuş boyunca oynatılmaya uygun olmadığı açık. Bu deneyim için müşterilerimizden içtenlikle özür dileriz" dedi. Anket durumunun, bireysel film seçimlerinin mümkün olmadığı nadir zamanlarda standart bir uygulama olduğunu ekledi.